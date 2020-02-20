Эр-Рияд, , 16:38 — REGNUM Государственный секретарь США Майк Помпео провел встречу с королем Саудовской Аравии Салманом ибн Абдул-Азизом Аль Саудом, а также министром иностранных дел королевства принцем Фейсалом ибн Фарханом Аль Саудом. Об этом сегодня, 20 февраля, сообщает информационный центр МИД Саудовской Аравии.

С главой МИД Саудовской Аравии принцем Фейсалом госсекретарь Помпео обсуждал двусторонние отношения. Было подчеркнуто, что эти отношения по-прежнему носят стратегический характер. Стороны подтвердили приверженность дружеским отношениями, а также намерение и дальше сотрудничать в области борьбы с международным терроризмом, экстремизмом и нестабильностью на Ближнем Востоке.

Кроме того, госсекретаря Помпео принял король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд. Король обсудил с Помпео позицию двух стран в отношении региональных и международных событий, а также прилагаемые усилия для решения проблем.

После переговоров с саудитами Помпео отправился на американскую оенную базу в Саудовской Аравии, где размещены около 2,5 тыс. американских солдат и офицеров. Американский воинский контингент был направен в Саудовскую Аравию в минувшем году по приказу президента США Дональда Трампа после резкого обострения отношений между Ираном и саудитами.