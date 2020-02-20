Рига, , 16:32 — REGNUM На сегодняшний момент число индивидуальных исков в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), поданных жителями Латвии против тотального перевода среднего образования на латышский язык, достигло 222. Об этом сообщил известный латвийский правозащитник Владимир Бузаев на своей странице в соцсети Facebook.

По его словам, индивидуальные иски в ЕСПЧ можно подавать только до 29 февраля 2020 года.

После того как осенью прошлого года Конституционный суд Латвии признал нормы о ликвидации русского образования в школах соответствующими Конституции, индивидуальные иски родителей в ЕСПЧ остались почти единственным правовым методом борьбы с «ассимиляционным насилием».

Следует напомнить, что основанием для подобного решения Конституционного суда Латвии стала изобретённая нынешним президентом страны Эгилом Левитсом преамбула к латвийской конституции. Суть её состояла в том, что только и исключительно латышский язык и нация являются достойными защиты и сохранения со стороны государства.