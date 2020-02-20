Идлиб, Сирия, , 16:22 — REGNUM Атаки отрядов так называемой умеренной сирийской оппозиции в провинции Идлиб отразила 20 февраля Сирийская арабская армия (САА), сообщает SANA.

Уточняется, что бои прошли на юго-востоке Идлиба: вооружённые отряды оппозиции напали на населённый пункт Нейраб.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром 20 февраля отряды САА атаковали позиции боевиков на линии фронта Нейраб — Саракиб.

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