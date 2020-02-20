Москва, 20 февраля 2020, 16:31 — REGNUM Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская («Единая Россия») обратилась к гражданам Украины, чьи близкие пострадали на майдане в 2014 году, с призывом добиваться наказания для настоящих виновников кровопролития — министра МВД Арсена Авакова и депутата Верховной Рады Сергея Пашинского. Об этом она заявила 20 февраля, сообщает ИА REGNUM.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Украине опубликовали материалы, утверждающие, что число погибших во время событий 2014 года в Киеве заметно завышено, при этом 25 человек из списка «небесной сотни» погибли не на майдане, а при других обстоятельствах.