Москва, , 16:31 — REGNUM Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская («Единая Россия») обратилась к гражданам Украины, чьи близкие пострадали на майдане в 2014 году, с призывом добиваться наказания для настоящих виновников кровопролития — министра МВД Арсена Авакова и депутата Верховной Рады Сергея Пашинского. Об этом она заявила 20 февраля, сообщает ИА REGNUM.

«Я обращаюсь к родным погибших людей: вы хотите знать имена настоящих убийц ваших детей, мужей? Вы видите их лица каждый день по телевизору. Например, нынешний хозяин МВД Аваков с народным депутатом Пашинским обеспечили винтовками убийц, расстрелявших ваших близких. Посмотрите в их глаза и запомните этих упырей. Желаю поскорее увидеть их в тюремных клетках, а не в креслах министров и депутатов», — отметила Поклонская.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Украине опубликовали материалы, утверждающие, что число погибших во время событий 2014 года в Киеве заметно завышено, при этом 25 человек из списка «небесной сотни» погибли не на майдане, а при других обстоятельствах.