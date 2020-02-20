Париж, , 16:02 — REGNUM Франция глубоко обеспокоена решением Турции вновь задержать активиста Османа Кавалу, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

«Франция призывает Турцию соблюдать международные обязательства, в частности Конвенцию о защите прав человека и основных свобод», — говорится в заявлении МИД страны.

Париж будет продолжать внимательно следить за судебными процессами против всех представителей гражданского общества и правозащитников в Турции.

Напомним, ранее в Турции суд оправдал активистов, которые принимали участие в протестах 2013 года. После освобождения Османа Кавалу вновь арестовали по обвинению в госперевороте в 2016 году.