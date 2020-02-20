Москва, , 16:01 — REGNUM Украинская власть не сможет вечно скрывать правду о государственном перевороте в Киеве в 2014 году, народ должен знать правду о Майдане. Об этом 20 февраля заявила депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская («Единая Россия»), сообщает ИА REGNUM.

«Согласитесь, мало приятного, когда узнаёшь, что тебе нагло лгали — чувствуешь себя полным болваном… Другое дело, что делать дальше — продолжать притворяться или всё же принять правду?.. Каждый выбирает сам. Украинский народ должен знать правду о Майдане. А вот примет ли он эту правду или нет, — покажет время. Хватит ли смелости и решительности у новой власти озвучить правду, не знаю… Но уверена в том, что бесконечно лгать не получится», — уверена Поклонская.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские СМИ опубликовали материалы, опровергающие официальную версию событий 20 февраля 2014 года на майдане, которые привели к государственному перевороту на Украине. В частности, в одном из расследований утверждается, что число погибших во время этих событий заметно завышено, при этом 25 человек из списка так называемой «небесной сотни» погибли не на Майдане от пуль, а при совсем других обстоятельствах.

Читайте ранее в этом сюжете: Годовщина Майдана: на Украине начинают признавать реальные факты?