Москва, 20 февраля 2020, 16:01 — REGNUM Украинская власть не сможет вечно скрывать правду о государственном перевороте в Киеве в 2014 году, народ должен знать правду о Майдане. Об этом 20 февраля заявила депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская («Единая Россия»), сообщает ИА REGNUM.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские СМИ опубликовали материалы, опровергающие официальную версию событий 20 февраля 2014 года на майдане, которые привели к государственному перевороту на Украине. В частности, в одном из расследований утверждается, что число погибших во время этих событий заметно завышено, при этом 25 человек из списка так называемой «небесной сотни» погибли не на Майдане от пуль, а при совсем других обстоятельствах.
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