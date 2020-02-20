Улан-Батор, , 15:03 — REGNUM В Монголии, во время Цагаан сара (Новый год по лунному календарю) с 23 до 27 февраля будут приостановлены все пассажирские перевозки. Решение принято на заседании Государственной чрезвычайной комиссии от 20 февраля, — передает корреспондент ИА REGNUM.

«Во время весеннего праздника в Китае более 5 млн людей передвигались по всей стране, что стало причиной активизации распространения коронавируса нового типа. Поэтому нам надо быть бдительными и решено приостановить междугородние и международные пассажирские сухопутные и железнодорожные перевозки с 08:00 часов 23 февраля по 08:00 часов 27 февраля», — заявил председатель Государственной чрезвычайной комиссии, вице премьер Улзийсайханы Энхтувшин.

Отметим, в рамках профилактики от коронавируса, Правительство Монголии решило продлить до 30 марта режим повышенной готовности к чрезвычайным ситуациям — закрыты детские сады, школы, вузы и учебные центры по всей стране, запрещено проведение общественных мероприятий.