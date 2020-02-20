Киев, , 14:53 — REGNUM Весь этот средневековый ужас вокруг эвакуированных из Китая очевидно доказывает, что никакой «революции достоинства» (так официально называют на Украине госпереворот 2014 г. — ред.) не было и в помине, заявил в своем комментарии сегодня, 20 февраля, депутат Верховной рады Олег Волошин.

По его словам, роста политической грамотности и правового самосознания на Украине не произошло и не могло произойти.

«Ведь на своём пике Майдан из гражданского протеста был усилиями с обеих сторон переведён в режим бунта одной части страны против другой», — напомнил депутат.

По его словам, для украинцев собраться на протест «запросто», но это не имеет ничего общего с гражданским правосознанием.

«Это чисто архаичная привычка защищать свою общину и ее интересы в самом узком их понимании. В этом смысле Украина уже не существует как единое целое. Если, не дай бог, эпидемия начнётся в одной из областей, все остальные от неё отгородятся и без всякого внешнего вмешательства», — резюмировал Волошин.

ИА REGNUM напоминает, что жители Новых Санжар (Полтавская область) взбунтовались против размещения в санатории эвакуированных из Китая граждан Украины и иностранцев. В городе продолжаются столкновения с силовиками. Ранее свой протест против размещения эвакуированных в их регионах выразили Тернопольская, Львовская и Киевская области Украины. Власти заявляют, что все пассажиры и экипаж полностью здоровы, но карантин продлится 2 недели.