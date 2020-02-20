Москва, , 14:24 — REGNUM Заданный президенту РФ Владимиру Путину вопрос о том, как прожить на 10 тыс. 800 рублей в месяц, вряд ли является провокацией. Об этом заявил 20 февраля журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя эпизод из беседы Путина с гражданами в Санкт-Петербурге.

Представитель Кремля напомнил, что Путин часто общается с людьми, когда бывает в регионах. Днём ранее после посещения памятника Анатолию Собчаку в Петербурге он увидел группу людей и подошёл к ним, чтобы пообщаться.

Одна из женщин, по словам Пескова, совершенно спокойно и вдумчиво общалась с главой государства, приводила свои аргументы и слушала ответы. Вряд ли имела место некая провокация.

Говоря о названном женщиной доходе за месяц, Песков отметил, что он ниже прожиточного минимума в 12 тыс. 130 рублей. В таких случаях нужно конкретно разбираться, что это за зарплата и где такие ставки, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 февраля Путин заявил жительнице Петербурга, что получает не самую большую зарплату в России.

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