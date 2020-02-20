Киев, , 14:03 — REGNUM Жители Новых Санжар, в первую очередь, возмущены тем, что санаторий, куда везут эвакуированных из Китая, вообще не приспособлен для карантина.

Об этом заявил один из протестующих в городе Роман Бобенец в комментарии изданию «Фокус».

Он отметил, что это санаторий, в котором отдыхают военные после «АТО», реабилитации, и он в принципе не приспособлен для «даже возможно» больных. Кроме того, учреждение находится в самом центре курортного городка, «т.е. распространение этого вируса возможно стремительно».

Он заявил, что властям необходимо было провести с людьми какой-то диалог по этому вопросу,» а не прорываться штурмом через жителей».

«Но ничего этого не было. Люди потому и взбунтовались, что все было до последнего засекречено», — сказал активист.

По его словам, в городе продолжаются протесты, в которых участвуют мужчины, женщины и даже дети.

«Только детей помладше мы сейчас закрыли в школе, чтобы не дай Бог, не влезли», — подчеркнул Бобенец.

ИА REGNUM напоминает, что карантин в Новых Санжарах должны пройти прибывшие из Китая 45 граждан Украины и 27 граждан иностранных государств, еще 22 члена экипажа, полицейские и врачи. Жители поселка в ночи протестуют против размещения и перекрывают дороги.