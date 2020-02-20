Киев, , 13:42 — REGNUM Премьер-министр Украины Алексей Гончарук объявил, что эвакуация граждан из китайского Уханя прошла успешно.

Об этом он объявил днем 20 февраля, хотя эвакуированные еще не доставлены в санаторий Новые Санжары, где они должны проходить карантин, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам Гончарука, все пассажиры, члены экипажа и сопровождающие лица чувствуют себя удовлетворительно, никаких симптомов острых респираторных инфекций нет.

«Далее 45 украинцев и 27 иностранцев, экипаж самолета и сопровождающие лица будут доставлены специальным транспортом в сопровождении и под охраной полиции на территорию медицинского центра НГУ Новые Санжары», — заявил премьер.

Гончарук подтвердил, что обсервация займет 14 дней, и призывал граждан «не поддаваться на провокации и соблюдать общественный порядок». Премьер просит «с пониманием отнестись к ситуации».

Отметим, что далеко не все на Украине согласны с тезисом об «успешности эвакуации».

«Массовые беспорядки. Перекрытие дорог. (Местные) власти выступают против карантина. Провал коммуникации, провал правительства, позор всей страны», — комментирует политтехнолог Дмитрий Раимов. По его словам, особенно страшно сейчас быть одним из самолета, которого на родине не хотят видеть. «Вот вам и Европа. Бедуины вышли на дороги», — резюмировал эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что главной проблемой являются масштабные протесты жителей поселка Новые Санжары. Они перекрыли дорогу и жгли шины, а также вступили в столкновения с полицейскими. На место событий отправлен спецназ, и пока неясно, смогут ли доставить в санаторий эвакуированных без лишних конфликтов.