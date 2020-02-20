Киев, , 12:54 — REGNUM «Единственное, что сегодня объединяет по-настоящему Украину, — это суеверия и маразм», — заявил сегодня, 20 февраля, политолог Юрий Романенко, комментируя сегодняшние события в стране.

Эксперт подчеркнул, что реакция людей в Новых Санжарах (Полтавская область), где должны разместить эвакуированных, четко это показывает.

«Во Львове очень переживали, что Господь накажет патриотов, но Господь развернул самолет на Харьков. Следует ли из этого, что Львов богоизбранный город, а Харьков проклятый?» — иронизирует политолог.

Он напомнил, что в Швеции эвакуированных из Китая отпускают домой на добровольный двухнедельных карантин «под честное слово».

«Это и есть разница между страной с гражданами и леммингами, поехавшими крышей», — резюмировал Романенко.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня стало известно, что украинцев и иностранных граждан, эвакуированных из Китая, разместят в закрытом медицинском центре Национальной гвардии «Новые Санжары» в Полтавской области. В самом поселке с ночи продолжаются активные протесты местных жителей, сопровождаемые стычками с силовиками. Обсервацию должны пройти 45 граждан Украины и 27 иностранцев, а также экипаж и сопровождающие врачи. Самолет из Китая должен был приземлиться в Харькове, но не смог этого сделать из-за сильного тумана. Борт направился в главный аэропорт Украины «Борисполь» на дозаправку, после чего снова вылетел в Харьков. Предполагается, что из Харькова эвакуированных автобусами доставят в санаторий.