Бишкек, , 12:51 — REGNUM Президент Сооронбай Жээнбеков принял участие в церемонии принесения присяги новыми членами правительства Киргизии — министром чрезвычайных ситуаций Замирбеком Аскаровым и вице-премьер-министрами Эркином Асрандиевым и Акрамом Мадумаровым. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В соответствии с законодательством республики церемония состоялась в ходе заседания парламента страны.

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Обращаясь к новым членам правительства, Жээнбеков подчеркнул, что присяга перед парламентом — это не просто прочтение значимых слов, осознанное согласие взять на себя определенную ответственность перед лицом народа, перед законом и перед своей честью и совестью.

«Мы все хорошо знаем, какая участь ожидает тех, кто нарушает свою клятву и не осознает ответственности, налагаемой на него данной клятвой», — подытожил президент Киргизии.

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