Киев, , 12:41 — REGNUM Возвращение украинцев из Уханя должно было стать еще одним медийным триумфом президента Зеленского, но в итоге превратилось в позор, заявил сегодня, 20 февраля, украинский политик, депутат Рады предыдущего созыва Борислав Береза.

В реальности, отметил Береза, офис президента Украины вместо триумфа получил очередное недоразумение. Политик считает, что руководители областей потеряли контроль и банально не готовы выполнять свои обязанности.

«Губернаторы… не смогли выстроить нормальные коммуникации с людьми, не смогли погасить панику, не смогли четко озвучить, куда везут, и не смогли успокоить людей, растолковав им все нюансы. В СМИ действия офиса президента освещаются как бестолковые и хаотические», — подчеркнул экс-депутат.

Он констатирует, что со времен Омана (намек на новогодний отдых президента Зеленского в этой стране — ред.) и иранской трагедии (сбитый самолет авиакомпании МАУ) никаких улучшений в коммуникациях офиса президента не произошло.

«Даже тут обгадились», — резюмировал Береза.

ИА REGNUM напоминает, что сегодня, 20 февраля, на Украине должны принять и разместить людей, эвакуированных из Уханя. Процесс сопровождается массовыми народными протестами и столкновениями с полицией. Самая горячая точка — поселок Новые Санжары в Полтавской области, поскольку в местном санатории предполагается разместить эвакуированных на карантин.

Президент Зеленский в своем обращении заявил, что меры безопасности — беспрецедентные и власти «сделали все возможное и невозможное, чтобы гарантировать, что вирус в Украину не попадет».