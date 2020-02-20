Тирасполь, , 12:47 — REGNUM «Резкое обострение антиприднестровской риторики в Молдавии, провокаций и вызовов со стороны Кишинева, совпавшее с приходом к безраздельной власти Игоря Додона и Партии социалистов, помещает Приднестровье в новую политическую реальность», — заявил 20 февраля в интервью ИА REGNUM приднестровский политолог Сергей Сафронов.

По его словам, если примерно с 2014 года большинство блокадных мер против Приднестровья и его жителей исходило со стороны Украины, то теперь ситуация в корне изменилась. «Мы помним, что в какой-то момент политика Украины в отношении ПМР была настолько агрессивной и нетерпимой, что молдавские власти на этом фоне даже казались чуть ли не меньшим злом. На этом, кстати, пробовали играть и молдавские политики: Додон, например, демагогически говорил, что, мол, если не хотите договариваться с Молдавией о капитуляции — пожалуйста, вот вам кровожадная Украина, хотите туда, хотите говорить вот с этими?» — отметил Сафронов.

В тот период, по словам эксперта, почти все антиприднестровские действия Кишинев делал руками Украины. «Киев был не просто надёжным антиприднестровским тылом Молдавии. Дошло до того, что киевские чиновники упрекали Кишинев за недостаточную жесткость к ПМР», — сказал он.

Сейчас, отметил Сафронов, все по-другому: «Показательна недавняя история. Кишинев по традиции попытался использовать Украину для давления на ПМР. Речь об автомобилях с приднестровскими номерами, от которых Кишинев хочет избавиться, втянув в свое юридическое поле. Кишинев заявил, что Киев с 1 марта запретит въезд для приднестровских авто. На это получил довольно жесткую отповедь Украины: там заявили, что решений на этот счет пока не принималось, и если они и будут приняты, то Киев сам об этом объявит».

Сергей Сафронов «Другими словами, Украина перестала быть антиприднестровским тылом Кишинева. Главная угроза теперь — Молдавия и ее руководство во главе с Додоном, которые хотят задушить Приднестровье в своих фальшивых «пророссийских» объятиях. Впрочем, вся эта «пророссийская» бутафория — ненадолго. Мы уже видим, как власть Додона, как и при самых жестких антироссийских режимах, уже отчитывает российских дипломатов за посещение мероприятий в Тирасполе. И как глава МИД Молдавии, пойдя на поводу у русофобов и убийц, называющих себя «комбатантами», слезно извиняется за словам о том, что Россия в 1992 году остановила кровопролитие на Днестре».

«Все возвращается на свои круги. Приднестровью в этих условиях надо просто держаться, сохранять хладнокровие и быть последовательным. И не таких додонов переживали», — подвел итог Сергей Сафронов.

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