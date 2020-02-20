Киев, , 12:34 — REGNUM Пусть Запад сам выводит Украину из той социально-политической дыры, в которую он её загнал, а задача России состоит в том, чтобы обеспечить достижение мира в Донбассе на основе полного учёта интересов Донецкой и Луганской народных республик, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 20 февраля, комментируя высказывания экс-главы МИД Украины Павла Климкина.

Как сообщалось ранее, Климкин заявил, что существует реальная опасность того, что Россия договорится с западными странами, в результате чего Киев окажется в сфере влияния Москвы. Такая «сделка» может состояться, если Украина перестанет «ангажировать своих друзей», считает Климкин.

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«Никто на Западе, конечно, не способен «вернуть» нашей стране влияние на Украине, но такие, как Климкин, думаю, могут этому поспособствовать и уже способствуют демонстрацией своей глупости. Что значит «сделка»? Как он вообще это себе представляет? И может ли трезвомыслящий политик полагать, что Россия заинтересована в том, чтобы вновь «взвалить» на себя Украину?

Нет уж, пусть Запад сам выводит Украину из той социально-политической дыры, в которую он её загнал, пусть сам что-то делает с украинскими этнорадикалами и чудаками типа Климкина. Задача России мне сегодня видится в том, чтобы обеспечить достижение мира в Донбассе на основе полного учёта интересов Донецкой и Луганской народных республик. Уже само по себе такое урегулирование приведёт к существенным политическим изменениям на Украине: придавит русофобов, расширит возможности здравомыслящих политических сил.

Соответственно, бывший министр Климкин и подобные ему лишь пугают Запад «сферами влияния» и некой московской «реконкистой», а реально они опасаются, что Донбасс всё же осуществит своё право на самоопределение и это докажет преступность развязанной против него Киевом войны с соответствующими последствиями для тех, что правил на Украине до Владимира Зеленского.

Кстати говоря, и у Зеленского не так много осталось времени для разумных действий, чтобы не оказаться в этой преступной компании — вместе с Климкиным», — отметил Михаил Демурин.