20 февраля 2020 | Время чтения 6 мин

Станислав Тарасов, , 12:25 — REGNUM



Иван Шилов © ИА REGNUM

Экс-посол Турции в России Халил Акынджы (2008—2012 годы) в интервью газете Cumhuriyet дал свою оценку внешней политике Турции, в том числе на сирийском направлении. Он это сделал любопытным приемом — через тезисы. Мы решили их сопроводить своими комментариями.

ТЕЗИС ПЕРВЫЙ: До 2010 года у Турции была правильная позиция во внешней политике. К примеру, у нее были хорошие отношения с Израилем, Анкара была страной-посредником между Израилем и другими странами. Но потом все изменилось. В стране действует «нефильтрованная внешняя политика», все вопросы пытается решать один человек.

КОММЕНТАРИЙ: Действительно, до 2010 года отношения между Турцией и Сирией были лучше некуда. Турецкая пресса часто вспоминает о том, как президенты Реджеп Тайип Эрдоган и Башар Асад семьями проводили отпуск на юге Турции. Но с началом в 2011 году так называемой «арабской весны» все изменилось. Есть несколько версий разворота Эрдогана. Согласно одной, он, пользуясь ситуацией, решил установить контроль над Сирией, превратить ее в лучшем случае в протекторатное государство. В этой связи британская газета The Guardian со ссылкой на турецкого высокопоставленного чиновника писала, что «Анкара вынашивала планы изменить навязанные в конце Первой мировой странами-победительницами границы, на юге эта линия должна была проходить между Мосулом в Ираке и Хомсом в Сирии». Согласно другой версии, когда в Персидском заливе было обнаружено одно из самых крупных месторождений газа, которое находится между Катаром и Ираном, в 2009 году, за два года до начала войны в Сирии рассматривались такие варианты строительства газопровода из Катара: через Саудовскую Аравию, Иорданию, Сирию и Турцию в Европу и через Иран и Сирию. Асад дал добро второму варианту, что привело к серьезному конфликту интересов. После этого Эрдоган назвал президента Сирии «террористом» и заявил, что «более не считает его легитимной значимой политической фигурой», стал сколачивать оппозиционные сирийские группировки, взял курс на силовое смещение Асада. Сейчас Анкара затрудняется ответить на вопрос о причинах участия Турции в военных операциях в Сирии. Первоначальные заявленные цели о «необходимости демократизации» этой страны забыты, на сцену вышел казавшийся ранее побочным, но теперь ставший чуть ли не главным фактором «курдский вопрос», возможность появления в регионе курдского государства. Чтобы воспрепятствовать этому, Анкара стремится взять под контроль прилегающие северные районы Сирии. Сегодня многие турецкие политики считают сирийскую политику Эрдогана ошибочной, так как в регионе стали действовать силы, неподконтрольные Анкаре.

ТЕЗИС ВТОРОЙ: Эрдоган опоздал с диалогом с Асадом, который укрепил свои позиции.

КОММЕНТАРИЙ: Москва и Тегеран прилагали немало усилий для того, чтобы через активизацию Аданского соглашения 1998 года свести за столом переговоров Эрдогана с Асадом. Об этом заявляли и представители турецкой оппозиции, которые призывали президента, используя момент, когда у него еще сохранялся дипломатический контакт, начать «прямой диалог с Асадом без каких-либо предварительных условий». Под «моментом» подразумевалась ситуация, при которой имело место политическое доверие между Эрдоганом и президентом России Владимиром Путиным, который в принципе мог «уговорить» Асада. Однако, по оценке многих турецких экспертов, на Эрдогана давили США. Они считали, что если такой диалог и состоится, то должен проходить в ситуации «сильных позиций», которые «могли появиться в будущем». Эрдоган понимает, что за спиной Асада стоит Путин. Сам же турецкий президент рассчитывал, что у него за спиной окажется президент США Дональд Трамп. Этого не произошло и не происходит. Сейчас у Асада появилось больше шансов разыграть турецкую карту, нежели у Эрдогана сыграть сирийскую. Более того, пишет германское издание Der Spiegel, «курды на севере Сирии, видя ослабление поддержки американцев, могут начать активный дрейф в сторону Москвы и Дамаска», что «рано или поздно заставит Эрдогана пойти на примирение с Асадом», но в случае, если сирийский президент «заявит о недопущении появления в Сирии курдской автономии». Существуют непростые сопутствующие обстоятельства. Как пишет Cumhuriyet, «Асад не желает прощать Эрдогану личного предательства», предпочитая вести диалог с Анкарой «низкого уровня» через свои спецслужбы или через третьи стороны, Россию и Иран. Но в принципе ничего исключать нельзя, все зависит от обстоятельств. Может быть, что Эрдоган и Асад таки окажутся по одну сторону фронта. После разгрома боевиков сирийской армией Москва наверняка заключит с Дамаском полномасштабное соглашение о сотрудничестве, что будет расценено в Турции как поражение Эрдогана. Поэтому Анкара сама нуждается в соглашении с Дамаском. И не только для возвращения сирийских беженцев из Турции на родину, но ради урегулирования курдской проблемы, общего противодействия радикальным группировкам, которые могут нанести по Турции ответный удар после Идлиба.

ТЕЗИС ТРЕТИЙ: Путин не откажется от Турции. Мало кто помнит, а ведь в 1992 году Турция и России подписали договор об отношениях, в котором говорится: «Российская Федерация и Турецкая Республика рассматривают друг друга как дружественные государства».

КОММЕНТАРИЙ: Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия намерена обсуждать с Турцией договоренности по сирийскому Идлибу с точки зрения их выполнения. Однако, по его словам, речь идет не о «воссоздании первоначальной ситуации полуторалетней давности, а о выполнении договоренностей с точки зрения результатов». Он также добавил, что сочинские договоренности по Сирии не означали заморозки ситуации, Турция свои обязательства по размежеванию террористов и оппозиции в Идлибе не выполнила. При этом Лавров не исключил возможность встречи по Сирии российского и турецкого президентов. Появились также сообщения о подготовке саммита президентов России, Турции и Ирана. Накануне замглавы МИД России, спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов заявил, что такой трехсторонний саммит по Сирии может пройти в Тегеране в начале марта, «если будет получено согласие турецкого руководства». Напомним, что предыдущая — пятая по счету — трехсторонняя встреча президентов стран — гарантов астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию состоялась в сентябре 2019 года в Анкаре. В свою очередь глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу отметил, что хотя Анкаре и Москве пока не удалось согласовать пункты итогового соглашения по сирийскому Идлибу, сотрудничество продолжается. По его словам, «мы не должны позволять сирийской проблеме преуменьшать наше сотрудничество и сказываться на наших отношениях». Проблема в том, что Эрдоган оказался в сложном положении и нуждается в выходе из ситуации с достойным лицом, если, конечно, считать Идлиб финальным актом в сирийской истории. Москве не нужно поражение Анкары, на что рассчитывают некоторые арабские страны в регионе. Так, Лига арабских государств недавно заявила, что Анкара не должна вмешиваться в дела арабских стран, особенно когда речь заходит о Сирии. К тому же Эрдоган столкнулся с растущим внутренним давлением, в том числе в своей правящей Партии справедливости и развития. Так что дело сейчас все же за дипломатией.