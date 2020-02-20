Киев, , 12:19 — REGNUM Неадекватная реакция жителей отдельных населенных пунктов Украины на прибытие самолета с эвакуированными из Китая гражданами объясняется обычной паникой, заявил сегодня, 20 февраля, политический эксперт Владимир Горбач, комментируя последние события в стране.

Эксперт отмечает, что если в мятежных регионах имело место подстрекательство провокаторов, то уже на хорошо подготовленной нынешней властью Украины почве.

«Вопиющее дилетантство как в политическом смысле, так и в обычном управлении. Серия назначений на ответственные должности людей без необходимого управленческого или профессионального опыта. По принципу «хоть и никаких», но только чтобы «новых». Как можно в принципе доверять действиям такой власти? Особенно в тех вопросах, которые касаются здоровья и жизни?» — задается вопросом Горбач.

Политолог заявил, что украинская власть не слишком спешила с эвакуацией и не учла, что паника населения будет нарастать. По мнению Горбача, это не государственная измена, а «банальная преступная халатность».

В завершение эксперт отмечает, что такой паникой «грех не воспользоваться нашим заклятым врагам».

ИА REGNUM напоминает, что президент Зеленский в специальном обращении призвал общество не паниковать из-за эвакуированных и проявить человечность и терпение.

Предполагается, что эвакуированные из Китая граждане будут жить в закрытом медицинском центре Национальной гвардии в Новых Санжарах (Полтавская область). Власти заявляют, что люди полностью здоровы, но должны пройти карантин и обсервацию в течение 14 дней.

Между тем жители Новых Санжар перекрыли дорогу и жгли шины, а также вступили в столкновения с полицейскими.