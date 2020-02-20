Киев, 20 февраля 2020, 11:56 — REGNUM Жителий Украины демонстрируют не лучшие стороны своего характера, перекрывая дороги в знак протеста против размещения людей, вывезенных из Китая. Об этом заявил 20 февраля президент Украины Владимир Зеленский на своём telegram-канале.
Он привёл в пример реакцию жителей Франции и Казахстана, которых беспокоили, прежде всего, жизнь и здоровье эвакуированных соотечественников.
Он подтвердил, что эвакуированных граждан разместят в санатории в Полтавской области, отметив, что им придётся жить под охраной, значительно превышающей охрану президента.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МВД Украины подтвердили, что граждане Украины и ещё девяти стран, вывезенные из китайского Уханя, будут проходить карантин в санатории населённого пункта Новые Санжары Полтавской области.
Читайте ранее в этом сюжете: В МВД Украины назвали точное место размещение граждан, вывезенных из Китая