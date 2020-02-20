Киев, , 11:56 — REGNUM Жителий Украины демонстрируют не лучшие стороны своего характера, перекрывая дороги в знак протеста против размещения людей, вывезенных из Китая. Об этом заявил 20 февраля президент Украины Владимир Зеленский на своём telegram-канале.

Он привёл в пример реакцию жителей Франции и Казахстана, которых беспокоили, прежде всего, жизнь и здоровье эвакуированных соотечественников.

«К сожалению, не все из нас могут гордиться такой же человеческой реакцией. Попытки перекрыть трассы, блокировать госпитали, не пустить граждан Украины на Украину — этим мы показываем не наилучшие стороны нашего характера», — заявил Зеленский.

Он подтвердил, что эвакуированных граждан разместят в санатории в Полтавской области, отметив, что им придётся жить под охраной, значительно превышающей охрану президента.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МВД Украины подтвердили, что граждане Украины и ещё девяти стран, вывезенные из китайского Уханя, будут проходить карантин в санатории населённого пункта Новые Санжары Полтавской области.

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