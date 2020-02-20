Красноярск, , 12:04 — REGNUM Проживание красноярского губернатора Александра Усса в отеле в Сочи могло обойтись бюджету Красноярского края в сумму более 246 тысяч рублей.

Предполагалось, что Усс поедет на Российский инвестиционный форум, запланированный в Сочи с 12 по 14 февраля. Однако, как сообщало ИА REGNUM, мероприятие пришлось отложить из-за «опасности распространения нового коронавируса».

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«Бронь была сделана и аннулирована. Имеется документ об аннуляции бронирования. Средства краевого бюджета потрачены не были», — сообщили ИА REGNUM 20 февраля в пресс-службе правительства Красноярского края.

Предполагалось, что Усс пробудет в Сочи с 11 по 16 февраля, уточнили в пресс-службе.

Напомним, о тратах на отель для Усса сообщили сибирские СМИ и телеграм-каналы. При этом утверждалось, что недалеко от фешенебельного сочинского отеля «Родина», где должен был проживать губернатор, у Усса есть коттедж.