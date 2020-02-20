Таллин, , 11:49 — REGNUM Эстония активно трансформируется в периферийную часть Запада, одна из задач которого — изменить понимание причин, хода и последствий Второй мировой войны, поэтому эстонский парламент с целью оболванивания населения пытается закрепить в его сознании ложные исторические оценки, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 20 февраля, комментируя резолюцию парламента Эстонии.

Как сообщалось ранее, 19 февраля эстонский парламент утвердил резолюцию, обвиняющую СССР в развязывании Второй мировой войны и в сговоре с Третьим рейхом.

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«Большая часть эстонской элиты живет в реальности, которая принципиально отличается от нашей, и это естественно: Эстония сегодня активно трансформируется в периферийную часть Запада, а у того свои новые задачи в борьбе с Россией. Одна из них — изменить понимание причин, хода и последствий Второй мировой войны. Это для них — один из важных идеологических инструментов. В этом духе действует и эстонский парламент: с целью оболванивания своего населения пытается закрепить в его сознании ложные исторические оценки.

Нормальные люди, однако, даже ярые ненавистники Советского Союза и России, всё ещё помнят, что Вторая мировая война закончилась в Европе Нюрнбергским международным судебным процессом, а на востоке — Токийским трибуналом. Эти два авторитетных международных трибунала и назвали виновников войны: гитлеровскую Германию и милитаристскую Японию. Других правовых определений по этому вопросу не было и быть не может. Все иные конъюнктурные декларации различных европейских структур и отдельных парламентов, и даже сентенции призванных под знамёна реваншизма историков не имеют никакого политико-правового значения ни в международном плане, ни тем более для России. Или, может быть, эстонцы нам ещё скажут, что их учебник истории важнее документов Нюрнберга?

Что же касается деталей озвученной эстонскими парламентариями позиции, то их критика так называемых «секретных протоколов» и в целом советско-германских документов 1939 года, которая в какой-то момент в 1980-е годы и была, возможно, для кого-то искренней, перечёркнута всем последующим сотрудничеством Эстонии с НАТО. То же самое касается и Польши. Обе эти страны, как известно, поддержали раздел бывшей Югославии (тоже, понятно, не по гласным договорённостям). Обе они одобрили развязанную НАТО войну против Югославии. Обе явились соучастниками организованной США агрессии против Ирака. Обе признали результаты «выборов», проведённых в этой стране в условиях реальной, а не придуманной, как в случае с событиями 1940 года в Прибалтике, оккупации.

Список преступлений современной западной военщины, соучастниками которых являются и Эстония, и Польша, можно продолжить, но не это в данном случае главное. Главное заключается в том, что организованный Западом подлог, касающийся истории Второй мировой войны, имеет целью не столько сокрытие прошлых преступлений гитлеровских пособников, в том числе в двух указанных странах, сколько оправдание его новых готовящихся преступлений против нашей страны», — отметил Михаил Демурин.