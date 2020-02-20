Москва, 20 февраля 2020, 11:46 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 20 февраля поручил подготовить поправки в федеральный закон № 44 о государственных закупках.
Изменения должны позволить «организовать работу по нацпроектам и другим направлениям, связанным с законом о госзакупках, четче и быстрее, чтобы процедура закупок была прозрачной и эффективной».
Поручение дано главе Минфина РФ Антону Силуанову.
Как сообщало ИА REGNUM, 20 февраля проходит заседание правительства России.
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