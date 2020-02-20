Москва, , 11:36 — REGNUM Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России создаст дополнительные участки на рабочих местах во время голосования по поправкам в Конституцию, заявил 20 февраля зампред ЦИК Николай Булаев.

«Там, где количество (работающих) людей… 200, 300 или 400, мы считаем, что допустимо образование дополнительных участков, работающих на тех же принципах, что работают и основные участки», — сказал он на заседании рабочей группы.

По его словам, проголосовать смогут также граждане России, проживающие за границей. Соответствующий вопрос проработан совместно с МИД России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что голосование по поправкам в Конституцию должно пройти в будний день, который для этого объявят выходным. Глава государства отметил, что только по результатам этого голосования закон о поправках к Конституции должен вступить в силу.

Напомним, 15 января в ходе оглашения ежегодного послания Федеральному собранию Владимир Путин предложил внести в Конституцию РФ целый ряд поправок.

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