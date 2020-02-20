Киев, , 10:56 — REGNUM Массовые протесты на Западной Украине против размещения в регионе людей, эвакуированных из Китая — это «локальное инстинктивное поведение, имеющее в своей основе дикость».

Об этом заявил львовский эксперт, социальный психолог Олег Покальчук в интервью местному изданию Zaxid.net

«Что интересно — регион этот очень набожный, все ходят в церковь, все церкви переполнены, все абсолютно искренне на момент пребывания в церкви являются верующими и точно знают обряд. Это достойно уважения… Но как только дело касается христианского поведения, их набожность как рукой снимает», — заявил эксперт.

Покальчук считает, что по сути это и есть глубина украинского патриотизма, а в основе такого поведения лежит воспитание.

«У нас, к сожалению, уже второе или третье поколение рождается с совершенно разрушенной системой знаний. И здесь я вижу очень печальную перспективу по человечности поведения, относительно взаимоотношений друг с другом. Интересно было бы посмотреть на реакцию этих людей, если бы туда должны были привезти их близких родственников», — заявил эксперт, назвав также события на Галичине «зоологической реакцией».

ИА REGNUM напоминает, что после информации о том, что на Украину эвакуируют граждан страны, которых на 2 недели разместят в карантине в одном из санаториев, в Галичине вспыхнули протесты. Наиболее масштабные акции были в Тернопольской и Львовской областях, где устраивали стычки с полицией, жгли шины и перекрывали дороги. Также местные власти принимали официальные заявления, в котором отказывались подчиняться Киеву по этому вопросу, ссылаясь на реформу децентрализации.