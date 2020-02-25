Тирана, , 15:22 — REGNUM 24 февраля в Лондоне прошел саммит Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), в заседании которого приняли участие главы правительств стран Западных Балкан.

В ходе встречи премьер-министр Албании Эди Рама отметил, что негативное решение по началу переговоров о вступлении Албании в ЕС, принятое европейскими лидерами в октябре 2020 из-за вето президента Франции Эммануэля Макрона в октябре 2019, вызвало большое разочарование среди населения, и выразил надежду на поддержку Хорватии в качестве председательницы Европейского совета:

«Что касается процесса интеграции, мы столкнулись с огромным разочарованием. Тем не менее, Хорватия наш агент в Брюсселе и одновременно наш переводчик для Брюсселя. Конечно, проще переводить Брюссель для нас, чем переводить нас Брюсселю».

Эди Рама подчеркнул, что в настоящее время Албания нуждается в инвестициях для реализации таких проектов как строительство международного аэропорта в городе Влёра и строительства западно-балканской автомагистрали.

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