Москва, , 10:20 — REGNUM У президента России Владимира Путина есть своя независимая аналитическая структура, помогающая ему принимать решения, в том числе и кадровые, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов, комментируя выбор кандидатуры Мишустина.

«На сей счет было даже опровержение Кремля. И всё же это так. В числе кандидатов очевидно был мэр Москвы Сергей Собянин, глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин.

Очень хотелось бы узнать, кто был в списке кроме этих двух кандидатов, но это видимо еще долгое время останется тайной.

Никто не знает почему Путин отказался от предложенных кандидатур. Это рождает конспирологические слухи, и они только усилятся после заявления президента, почему он назначил Мишустина», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин пояснил, почему выбрал кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра РФ.

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