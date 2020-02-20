Москва, 20 февраля 2020, 10:20 — REGNUM У президента России Владимира Путина есть своя независимая аналитическая структура, помогающая ему принимать решения, в том числе и кадровые, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов, комментируя выбор кандидатуры Мишустина.
Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин пояснил, почему выбрал кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра РФ.
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