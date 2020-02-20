Москва, , 10:20 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уверен, что Турция это доминирующая в регионе сила, считает политолог Алексей Мухин. Об этом он заявил 20 февраля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя обещания Эрдогана начать военную операцию в Идлибе.

«Турция в данном случае копирует поведение США, которые тоже считают правильной только свою точку зрения, — сказал Мухин. — Интерес Эрдогана понятен — он не хочет терять контроль над Идлибом. Но одновременно слабым место является то, что протурецкие боевики, по сути, являются террористами. И по всем параметрам международного права подлежат уничтожению. Я думаю, что игра Эрдогана базируется прежде всего на убежденности в том, что Турция будто бы является доминирующей военной силой в регионе. А это не так. Подобного рода заблуждения могут привести Эрдогана на грань войны на два фронта — и в Сирии, и в Ливии».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Эрдоган заявил, что Турция не оставит Идлиб режиму президента Сирии Башара Асада и что Турция намерена «превратить Идлиб в безопасное место и для мирных жителей, и для Турции, чего бы это ни стоило».