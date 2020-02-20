Киев, , 09:39 — REGNUM Украинский политический эксперт Валерий Пекарь заявил о возможной масштабной дестабилизации ситуации на Украине, «вызванной информационными вбросами из России о распространении коронавируса в тех или иных регионах страны».

Такое заявление он сделал вечером 19 февраля.

Пекарь заявил, что часть населения Украины до сих пор «слепо верит» любым российским СМИ. Кроме того, отметил он, есть легкое распространение новостей по Украине из российских источников. По его словам, на этот накладываются сразу несколько внутриполитических факторов.

«Добавьте… отсутствие доверия между людьми на Украине в целом и особенно между регионами. Еще большее недоверие к государственным институтам и готовность постоянно паниковать и распространять измену. Слабость институтов, неспособность справиться с информационной агрессией и вообще любой кризисной ситуацией… Неспособность политической элиты к успешным публичным коммуникациям, недоверие к ним в результате предварительной неоднократной лжи», — заявил эксперт.

В завершение он призвал все службы готовиться к такой «информационной атаке».

ИА REGNUM напоминает, что сегодня, 20 февраля, на Украине должен приземлиться самолет с украинцами и иностранными гражданами, эвакуированными из Китая. В настоящий момент самолет уже на территории страны. В последние дни произошло несколько внутриполитических обострений, связанных с тем, что жители ряда регионов Украины — Тернопольской, Львовской и Киевской областей — протестовали против размещения эвакуированных в карантин на этих территориях. Президент Зеленский обвинил в происходящем оппозиционные ему политические партии, которые «обращаются к местным жителям и подстрекают их перекрывать дороги».