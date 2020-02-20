Киев, , 09:17 — REGNUM Украинский политолог Олеся Яхно сообщает, что два депутата Рады предложили внести изменения в регламент парламента, возвращающие право выступать на русском языке.

Соответствующее заявление она сделала 20 февраля.

Ссылаясь на свои источники, Яхно утверждает, что один из депутатов представляет фракцию «Слуга народа», второй — «Оппозиционную платформу — За жизнь». Фамилий парламентариев она не называет.

«Законопроекта соответствующего пока нет. Но если он вдруг таки появится и будет проголосован — надеюсь, что нет, но вдруг — то хочется, чтобы Владимир Зеленский исходил не из того, сохранит он или потеряет поддержку избирателей на Западе или Востоке, а из того, что он президент страны», — заявила Яхно.

Она напомнила, что норма об обязательном использовании депутатами исключительно украинского языка в парламенте появилась в регламенте в период президентства Петра Порошенко.

«Считаю эту инициативу (о возвращении русского языка), направленной либо на попытку построения России внутри Украины, либо на создание напряжения и конфликтности внутри Украины», — резюмировала эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что в январе народный депутат от фракции «Слуга народа», замглавы парламентского комитета по вопросам свободы слова Евгений Брагарь высказался в защиту русского языка после инцидента в автобусе Луцк — Киев, когда водитель отказал нескольким пассажирам в требовании выключить российский сериал во время поездки. Тогда депутат заявил, что все заявления о том, что русский язык не должен звучать на Украине, являются «неприемлемыми, дискриминирующими и нарушающими закон».