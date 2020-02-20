20 февраля 2020 | Время чтения 3 мин

Александр Запольскис, , 09:39 — REGNUM Пока рынки трясет китайский коронавирус, Вашингтон явочным порядком пытается приучить мир к новым правилам в области ядерного оружия. Как официально сообщило министерство обороны США, еще в конце 2019 года на боевое дежурство вышел подводный стратегический ракетоносец SSBN 734Tennessee, вооруженный модернизированными баллистическими ракетами Trident II D5.

Ядерный гриб Иван Шилов © ИА REGNUM

Очередной выход в море подлодки типа Ohio вряд ли может кого удивить. В состав ВМС США они начали поступать с 1981 года и являются основой американской стратегической ядерной триады. Штатно они несут 24 трехступенчатые твердотопливные баллистические ракеты UGM-133A Трайдент II с дальностью стрельбы 11 300 км. Их конструкция позволяет устанавливать на каждую ракету до восьми боеголовок W-88 мощностью по 475 килотонн или до 14 W-76 по 100 килотонн.

Но в этот раз в ПЛАРБ Tennessee загрузили совсем другие ракеты. Точнее, сами носители остались прежними, а их боеголовки оказались модернизированными. Сняв с W-76−1 вторую ступень физического пакета, конструкторы снизили мощность заряда до 5−7 килотонн.

На первый взгляд, произошедшее служит наглядным подтверждением глубокого технического и технологического кризиса в ядерной отрасли, о сути которого говорилось еще в августе 2016 года. Ядерные боезаряды не просто дороги в производстве, они еще подвержены физической деградации.

Раз в 15−20 лет их необходимо разбирать и переоснащать. А собственные заводы по переработке и обогащению оружейного урана в США давно ликвидированы, из-за чего Вашингтон оказался вынужденным, грубо говоря, переплавлять три старые боеголовки в две новые, чем серьезно сокращать размер арсенала, на котором основывалась стратегическая безопасность страны.

Но на самом деле мы имеем значительно более масштабный и куда более тревожный результат. Когда американская ставка на обход стратегии глобального ядерного сдерживания через создание непробиваемого купола ПРО окончательно провалилась, руководство США решило пойти другим путем.

Если большие ядерные бомбы применить нельзя, а ослабление глобальной американской гегемонии остро требует увеличения использования военной силы, значит, следует приучить остальной мир к возможности использования ядерных зарядов малой мощности для точечных ударов в обычных конфликтах.

О чем прямым текстом бывший министр обороны США Эштон Картер заявил еще в сентябре 2016 года. А в феврале 2018-го эта мысль уже лежала в основе официальной «перспективной ядерной политики» Соединенных Штатов.

И пока махина западных СМИ отрабатывала задачу убеждения общества в том, что такой сценарий нестрашен, американский военпром тихой сапой перетачивал некоторую часть больших боеголовок в маленькие и как бы совершенно неопасные. С их точки зрения, неопасные. Зато значительно расширяющие оперативную гибкость реагирования на угрозы для президента США.

Официальное сообщение о выходе на дежурство ПЛАРБ в новом, сниженном по мощности оснащении означает, что Вашингтон окончательно перешел от разговоров к делу и психологически уже исходит из абсолютной допустимости применения маломощного ЯО в обычных конфликтах. Особенно когда удары вроде налета крылатыми ракетами на Сирию ожидавшегося эффекта уже не дают.

Повысит ли это международную безопасность — вопрос абсолютно риторический. По мнению руководства Соединенных Штатов, расширение гаммы тактического ЯО в сочетании со стратегической дальностью его доставки должно удерживать Москву и Пекин от возможной эскалации вооруженного противостояния. В том числе купировать отставание Америки в ракетных системах малой дальности.

На российские «Искандеры» и их китайские функциональные аналоги американцы создать достойный симметричный ответ не сумели. А российская и китайская военная агрессивность давно считается в США фактом, якобы окончательно доказанным.

Но в действительности произошедшее ставки в сложном и опасном глобальном ядерном сдерживании лишь повышает. Вряд ли кто из оппонентов станет разбираться, с американской ПЛАРБ запущена обычная «тяжелая» боеголовка или лишь ее маленький тактический вариант. Ответ в любом случае окажется сразу стратегическим. И это правильно.

Более того, пока Россия и Китай продолжают строго придерживаться доктрины безусловного глобального ядерного ответа, мы все можем жить спокойно и обсуждать происходящее чисто академически. Как только американцам удастся убедить мир от нее отказаться, практическое применение ядерной дубинки в любой, по их мнению, достаточно принципиальной тактической ситуации окажется лишь вопросом времени.