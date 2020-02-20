Москва, , 07:43 — REGNUM Отставка прежнего правительства РФ обсуждалась с бывшим премьер-министром Дмитрием Медведевым заранее, заявил президент России Владимир Путин в интервью в рамках проекта ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину».

Российский лидер отметил, что с Медведевым у него очень открытые, дружеские и многолетние отношения, и у них нет секретов друг от друга. Президент отверг формулировку о том, что отставка правительства стала чем-то наподобие спецоперации. При этом Путин не уточнил, знал ли кто-то еще о его планах.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин заявил, что его «тандем» с Дмитрием Медведевым не распался, а экс-председатель правительства поменял лишь направление своей деятельности.

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