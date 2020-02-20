Киев, , 05:38 — REGNUM Существует реальная опасного того, что Россия договорится с западными странами о некоторых условиях, после чего Киев окажется в сфере влияния Москвы, заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире канала Ukrlife.

«С точки зрения возможности такой сделки — да, я считаю, опасность этого вполне реальна», — сказал он.

По словам Климкина, сделка может состояться, если Украина перестанет «ангажировать своих друзей» и «работать» с политическими лидерами Запада. Придуманное им соглашение может получить условное название «Ялта-2».

Напомним, Ялтинская конференция 1945 года определяла послевоенный мировой порядок. Участие в ней приняли лидеры стран антигитлеровской коалиции — СССР, США и Великобритании.

Читайте ранее в этом сюжете: Экс-глава МИД Украины заявил о «клинической смерти» ПАСЕ