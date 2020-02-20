Вашингтон, , 04:42 — REGNUM Список из пяти типов атомных подводных лодок, которые могут уничтожить человечество, приводит в своей статье издание The National Interest.

Так, авторы издания упомянули АПЛ проекта 955А «Борей-А» с ракетами Р-30 «Булава», которая признана «самой тихой российской субмариной с баллистическими ракетами». Также в материале говорится о подводных лодках проекта 667БДРМ «Дельфин», которые оснащаются баллистическими ракетами «Синева», и проекта 885М «Ясень», которые несут крылатые ракеты ЗМ-14 комплекса «Калибр».

Кроме того, журналисты напомнили и про американские субмарины типа «Огайо», поступившие на вооружение ВМС США на пике холодной войны. Как отмечают авторы издания, в 2020 году США должны начать разрабатывать перспективную АПЛ типа «Коламбия».

Как сообщало ИА REGNUM, 18 декабря командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго заявил, что Россия достигла выдающихся результатов в развитии своего подводного флота.

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