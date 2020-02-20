Москва, 20 февраля 2020, 02:50 — REGNUM Президент России Владимир Путин руководствовался личными и деловыми качествами Михаила Мишустина при принятии решения о назначении его на пост премьер-министра РФ. Об этом глава российского государства сообщил в интервью ТАСС.
Также президент принял в учёт итоги работы Мишустина на посту руководителя Федеральной налоговой службы.
Комментируя свой выбор, президент объяснил, что изначально Мишустина даже не было в списке предложенных кандидатур. По его словам, ему предложили три кандидатуры, «если не четыре», однако имя будущего премьер-министра Путин назвал сам.
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