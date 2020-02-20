Москва, , 02:50 — REGNUM Президент России Владимир Путин руководствовался личными и деловыми качествами Михаила Мишустина при принятии решения о назначении его на пост премьер-министра РФ. Об этом глава российского государства сообщил в интервью ТАСС.

Также президент принял в учёт итоги работы Мишустина на посту руководителя Федеральной налоговой службы.

Президент России Владимир Путин «Учитывалось даже не то, что он провел её, цифровизацию, в своём ведомстве, а то, что он стал реально специалистом в этой области. Хорошим практиком, который понимает, что надо делать, знает, как это делать, и делает, добивается конкретного результата»

Комментируя свой выбор, президент объяснил, что изначально Мишустина даже не было в списке предложенных кандидатур. По его словам, ему предложили три кандидатуры, «если не четыре», однако имя будущего премьер-министра Путин назвал сам.

Читайте также: Михаил Мишустин возглавил правительство РФ — все новости

Читайте ранее в этом сюжете: Путин включил Мишустина в состав комиссии по ВТС