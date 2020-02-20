Москва, , 02:17 — REGNUM Предположение о том, что «тандем» президента России Владимира Путина и бывшего премьер-министра РФ Дмитрия Медведева распался, российский лидер опроверг в интервью в рамках проекта ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину».

По словам главы государства, он и Медведев продолжают работать так, как работали. Путин отметил, что бывший председатель правительства поменял направление деятельности.

Как сообщало ИА REGNUM, сразу после отставки правительства 15 января Владимир Путин предложил Дмитрию Медведеву занять специально создаваемую для него должность — заместителя председателя Совбеза РФ.

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