Псков, 19 февраля 2020, 21:38 — REGNUM Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в прямом эфире телеканала «Россия 24» сегодня, 19 февраля, прокомментировал резолюцию парламента Эстонии, обвиняющую СССР в развязывании Второй мировой войны и в сговоре с Третьим рейхом.
Ведерников отметил, что антисоветская и антироссийская риторика со стороны ряда эстонских политиков наблюдается уже долгое время.
«Я думаю, что это комплекс неполноценности у некоторых эстонских политиков. Советский Союз во время Великой Отечественной войны понёс самые большие потери. Вклад СССР в победу во Второй мировой войне — самый большой, это бесспорно. Всё это им придётся признать. Факты зафиксированы в документах», — отметил Ведерников.
Он напомнил, что в Пскове в рамках проекта «Без срока давности» были рассекречены и обнародованы документально зафиксированные свидетельства зверств эстонских фашистских карателей на территории Псковской области. По мнению Ведерникова, после такого им эстонским политикам «придётся не на территории претендовать, а приносить извинения», при этом глава Псковской области уверен, что действующее руководство Эстонии на это не пойдёт.
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Михаил Ведерников также считает, что на подобные выпады «никак реагировать не надо».
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее эстонский министр иностранных дел Урмас Рейнсалу назвал действующим Тартуский мирный договор, заключенный между Эстонией и РСФСР 2 февраля 1920 года. Он указывал, в частности, на принадлежность Эстонии некоторых ныне российских территорий, в том числе Печорского района Псковской области. Договор потерял силу в 1940 году, когда Эстония стала частью СССР. В ответ на эти притязания губернатор Псковской области предложил эстонцам переселяться в Печоры и Изборск, предварительно получив российское гражданство.
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