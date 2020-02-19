Псков, , 21:38 — REGNUM Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в прямом эфире телеканала «Россия 24» сегодня, 19 февраля, прокомментировал резолюцию парламента Эстонии, обвиняющую СССР в развязывании Второй мировой войны и в сговоре с Третьим рейхом.

Ведерников отметил, что антисоветская и антироссийская риторика со стороны ряда эстонских политиков наблюдается уже долгое время.

«Я думаю, что это комплекс неполноценности у некоторых эстонских политиков. Советский Союз во время Великой Отечественной войны понёс самые большие потери. Вклад СССР в победу во Второй мировой войне — самый большой, это бесспорно. Всё это им придётся признать. Факты зафиксированы в документах», — отметил Ведерников.

Он напомнил, что в Пскове в рамках проекта «Без срока давности» были рассекречены и обнародованы документально зафиксированные свидетельства зверств эстонских фашистских карателей на территории Псковской области. По мнению Ведерникова, после такого им эстонским политикам «придётся не на территории претендовать, а приносить извинения», при этом глава Псковской области уверен, что действующее руководство Эстонии на это не пойдёт.

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Михаил Ведерников также считает, что на подобные выпады «никак реагировать не надо».

Михаил Ведерников, губернатор Псковской области «Нам надо сосредоточиться на фиксировании фактов своей истории. Сейчас по поручению президента мы вручаем ветеранам медали в честь 75-летия Великой Победы. У нас у всех есть уникальная возможность поговорить с живыми ветеранами, из первых уст услышать, как все было. Вот это надо фиксировать, максимально популяризировать и среди жителей нашей страны, и в других странах».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее эстонский министр иностранных дел Урмас Рейнсалу назвал действующим Тартуский мирный договор, заключенный между Эстонией и РСФСР 2 февраля 1920 года. Он указывал, в частности, на принадлежность Эстонии некоторых ныне российских территорий, в том числе Печорского района Псковской области. Договор потерял силу в 1940 году, когда Эстония стала частью СССР. В ответ на эти притязания губернатор Псковской области предложил эстонцам переселяться в Печоры и Изборск, предварительно получив российское гражданство.

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