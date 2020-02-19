Киев, , 20:42 — REGNUM Комитет Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны сегодня, 19 февраля, провел закрытое заседание относительно «эскалации конфликта» в Донбассе, однако депутатов совершенно не удовлетворили объяснения военных.

Об этом заявил глава парламентского комитета Александр Завитневич, которого цитирует государственное информагентство «Укринформ».

Депутат заявил, что на заседании присутствовали представители Генштаба, однако члены комитета «не удовлетворены формой и содержанием» предоставленной информации.

Соответственно, депутаты решили 21 февраля провести дополнительное заседание, во время которого еще раз попытаться заслушать представителей Генерального штаба.

Дополнительных подробностей Завитневич не предоставил, другие члены комитета ситуацию прессе не комментировали.

ИА REGNUM напоминает, что «эскалация конфликта» на Луганщине произошла накануне, 18 февраля. Боевики ВСУ атаковали позиции, защищаемые Народной милицией ЛНР в районе Голубовского, конфликт спровоцировала украинская диверсионно-разведывательная группа. Бой длился почти 5 часов.

Отметим, что в Киеве ранее заявляли об атаке со стороны ЛНР, однако сегодня глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия отметил, что не уверен в том, кто спровоцировал конфликт.