Нью-Йорк, США, , 20:21 — REGNUM Вашингтон пытается обеспечивать политическое прикрытие террористов, действующих на северо-западе Сирии, заявил в ходе заседания Совбеза ООН постпред России Василий Небензя.

Попытки США заставить Дамаск вести переговоры с террористами останутся безрезультатными, подчеркнул постпред России.

«Необходимо прекратить защищать боевиков… Обеспечивая политическое прикрытие террористам, представляя их в качестве революционеров, заставить правительство Сирии пойти на переговоры с ними не получится», — сказал Василий Небензя.

«Конечно, мы все хотели бы видеть прогресс на политическом треке, но продавливать или давать готовые решения означает нарушать принцип, о котором мы все здесь договорились. Судьбу страны должен решать сирийский народ», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее постпред США в ООН поддержала Турцию, защищающую террористов в сирийской зоне «Идлиб».

Читайте ранее в этом сюжете: Небензя посоветовал США перестать защищать боевиков в Сирии