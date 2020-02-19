Ташкент, , 20:09 — REGNUM В Узбекистане стала доступна информация о намерении правительства Киргизии продать частным инвесторам четыре пансионата на озере Иссык-Куль, говорится в сообщении четырех коммерческих банков Узбекистана, в чьей собственности находятся эти объекты.

Речь идет о АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан», который являлся собственником и управлял пансионатом «Рохат-НБУ», АКБ «Асака» — пансионатом «Дилором», АКБ «Узпромстройбанк» — пансионатом «Бустон», АО «Ташкентский механический завод» — пансионатом «Золотые Пески».

В заявлении отмечается, что в апреле 2016 года эти пансионаты были незаконно экспроприированы Киргизией у хозяйствующих субъектов Узбекистана. Арбитражное разбирательство было инициировано против Киргизии в июле 2016 года в соответствии с Дополнительными правилами Международного центра по урегулированию инвестиционных споров (Вашингтон, США) по факту нарушения Соглашения между правительством Узбекистана и правительством Киргизии о взаимном поощрении и защите инвестиций от 25 декабря 1996 года и Закона Киргизии от 27 марта 2003 года «Об инвестициях в Кыргызской Республике», предусматривающих компенсацию, в частности, за незаконную экспроприацию правительством инвестиций собственников в пансионаты.

Отмечается, что 1 мая 2019 года Арбитражный трибунал вынес решение в пользу узбекских организаций-собственников и подтвердил свою юрисдикцию в отношении спора.

«Соответственно организации-собственники категорически возражают против продажи пансионатов правительством Кыргызской Республики особенно в условиях продолжающегося арбитражного разбирательства, инициированного узбекскими организациями-собственниками в связи с экспроприацией правительством Киргизии указанных пансионатов», — говорится в заявлении.

«Узбекские организации-собственники, в соответствии со статьями 46−47 Вашингтонской Конвенции 1965 года о порядке разрешения инвестиционных споров между государствами и иностранными лицами, напоминают о том, что Арбитраж по требованию одной из сторон выносит решение касательно дополнительных или встречных требований, связанных непосредственно с предметом спора, при условии, что это соответствует соглашению сторон о порядке разрешения споров и компетенции Центра, а также о праве Арбитража рекомендовать сторонам дополнительные меры, направленные на обеспечение прав каждой из сторон», — подчеркивается в документе.

В этой связи, говорится в заявлении, узбекские организации-собственники решительно возражая против продажи пансионатов правительством Киргизии, будут продолжать придерживаться своих позиций в рамках международного арбитражного разбирательства против Киргизии о незаконной экспроприации их инвестиций в пансионаты и сохраняют за собой права на использование всех правовых средств защиты в этом вопросе.