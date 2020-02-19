Ирина Инашвили, 19 февраля 2020, 20:33 — REGNUM Грузия на день сконцентрировалась на предстоящей новости — выходе на свободу экс-министра внутренних дел и экс-премьера правительства Саакашвили Вано Мерабишвили, который ожидается 20 февраля. В этот день истекает отведенный ему судом срок лишения свободы, вынесенный по нескольким уголовным делам. Мерабишвили в общей сложности провел в тюрьме почти семь лет. Он был арестован в мае 2013 года, а приговоры ему были вынесены в период с февраля по октябрь 2014 года. В результате прохождения дела по судебным инстанциям экс-премьеру был отведен срок в размере шесть лет и девять месяцев лишения свободы.

Винсент Ван Гог. Прогулка заключенных (фрагмент). 1890
Винсент Ван Гог. Прогулка заключенных (фрагмент). 1890

Мерабишвили отсидел за растрату средств госбюджета, злоупотребление служебным положением, разгон митингов оппозиции, был обвинен в превышении служебных полномочий по делу об убийстве сотрудника «Объединенного грузинского банка» Сандро Гиргвлиани и в организации избиения депутата парламента Грузии Валерия Гелашвили.

Вано Мерабишвили
Вано Мерабишвили
Gov.ge

На полках прокуратуры и в запасниках следственных органов хранится еще ряд дел, участником которых назывался Мерабишвили, и в экспертных кругах и в рядах оппозиции не исключают, что нынешняя власть активирует эти дела и возобновит расследование в случае, если после выхода из тюрьмы бывший премьер решится заняться политикой и вернется в ряды бывших соратников.

В соцсетях крутилось немало видеороликов с теми или иными неосторожными замечаниями и заявлениями Мерабишвили, которые записали, вероятно, его бывшие подопечные с целью отмщения за «ненадлежащее» обращение. А после смены власти запустили в сети компромат. Особенно взбудоражили общественность те кадры, где Вано Мерабишвили требовал два трупа.

Сняты они были во время одной из спецопераций, которые в изобилии проводили Саакашвили и его правительство то по подавлению мятежа военнослужащих, то по пресечению перехода террористов из России в Грузию, то по предотвращению терактов в разных местах Тбилиси и других городов страны… На этих же кадрах фигурировали другие высокопоставленные чиновники МВД и сам тогдашний президент Саакашвили. По поводу места и времени съемки этого ролика высказывались самые разные предположения, но в том, что Мерабишвили требовал не эфемерные и не символические, а реальные трупы, никто почти не сомневался…

С периодом пребывания Мерабишвили в тюрьме связан ряд инцидентов, которые его перекочевавшие в оппозицию коллеги пытались преобразовать в скандалы. То сообщалось об ухудшении его здоровья и угрозе его жизни. То о неожиданном ночном вывозе на допрос в прокуратуру. То об угрозах со стороны властей. А Мерабишвили все это «вынес» и теперь «героем» выходит на свободу.

Михаил Саакашвили
Михаил Саакашвили
U.S. Department of Defence

Вероятно, завтра у тюрьмы ему устроят достойную встречу. Вполне вероятно, что ожидать его будут не только члены семьи, но и соратники, которые сегодня рассеялись по 3−4 различным политическим партиям, но по сути представляют ядро «главной оппозиционной силы». Там же будут стоять и гражданские активисты — ярые сторонники всех действий и всех акций нынешней оппозиции.

Относительно будущей деятельности бывшего премьера делаются разные предположения. Одни считают, что он вернется в лоно «Национального движения», под крыло экс-президента Саакашвили и его верных соратников. Другие предполагают, что Мерабишвили присоединится к отколовшейся от «националов» группе лидеров из «Европейской Грузии» и усилит ряды этой партии. Есть и такие, кто считает, что Мерабишвили, выйдя на свободу, помирит между собой «Национальное движение» и «Европейскую Грузию» и будет способствовать их сближению и дальнейшему объединению. Говорят и о том, что Мерабишвили может просто покинуть места лишения свободы и уйти в тень, не возвращаясь в политику. Либо попытается покинуть страну и найти другое место жительства, как это сделали Саакашвили и ряд других членов его правительства, если, конечно, нынешняя власть даст ему такую возможность.

Интересно, что сам Михаил Саакашвили советует своему «другу и соратнику» отойти от дел, заняться семьей, отдохнуть и попутешествовать. На время…

Вано Мерабишвили был хорошим исполнителем и в нужное время принимал нужные меры, в нужной тональности оглашал нужное решение. Так было 7 ноября 2007 года, 26 мая 2011 года, так было в день гибели бывшего премьер-министра Зураба Жвании, так было во время различных спецопераций. Но ряд аналитиков подчеркивает, что Мерабишвили был именно исполнителем, а не творцом политики «Национального движения», поэтому особого изменения атмосферы в оппозиционных рядах и их усиления от возможного возвращения в политику отсидевшего срок бывшего премьера не ожидает. Хотя сами бывшие соратники экс-президента думают иначе и уже предвкушают совместную политическую борьбу. Георгий Вашадзе, который сегодня выступает в роли координатора действий объединенной оппозиции, сообщил журналистам, что с Вано Мерабишвили уже согласовано его участие в масштабной акции протеста, которую оппозиция планирует на 4 апреля. Время покажет…