Москва, , 17:33 — REGNUM

Любой президент должен проводить политику, пользующуюся народной поддержкой, и тогда никакие гарантии неприкосновенности и никакая защита от преследования ему не понадобятся, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 19 февраля, комментируя обсуждение поправок в Конституцию.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, комитет Госдумы по госстроительству одобрил поправки, касающиеся неприкосновенности экс-президента России. В тексте Конституции предлагается закрепить, что президент РФ, прекративший исполнение своих полномочий, обладает неприкосновенностью.

«Мне думается, что это плохое предложение и, если будет принято решение включить его в закон о поправках в Конституцию, это будет неверным шагом.

Кто может инициировать преследование бывшего президента после завершения исполнения им его полномочий? Первое — народ, который, по Конституции, является «носителем суверенитета и единственным источником власти». Второе — некая часть высшего правящего слоя, которая будет готова узурпировать власть и действовать в опровержение того курса, который при поддержке народа проводил ушедший президент.

Гарантией от преследования первого рода является проведение такого курса, который пользовался бы полной поддержкой народа. Гарантией от преследования второго рода является опять же народная поддержка, с опорой на которую президент ещё до завершения срока своих полномочий был бы в состоянии подавить своих и всего народа противников. Излишне говорить, что пользующийся полной поддержкой народа политический курс будет продолжен и новым президентом, пусть и со свойственными его политическим взглядам нюансами — иначе он просто не выиграет выборы.

Существующий закон о гарантиях ушедшему президенту и членам его семьи принимался в интересах Бориса Ельцина, который своим неоднократным пренебрежением законом, всей своей политикой полностью настроил народ против себя, а также в интересах его близких, осуществлявших или поддерживавших такой курс. Приводить его в качестве аргумента в проекции на Владимира Путина и тем более возводить эти гарантии, включая гарантию неприкосновенности, в конституционное качество, просто позорно — прежде всего, для самого Владимира Владимировича. Он что, больше опасается преследования, чем Ельцин?

Итак, президент — любой президент — должен проводить политику, пользующуюся народной поддержкой, и тогда никакие гарантии неприкосновенности, никакая защита от преследования ему не понадобятся.