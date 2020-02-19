Москва, , 17:27 — REGNUM Комитет Госдумы по госстроительству поддержал поправки в Конституцию о полномочиях Совета безопасности, передает корреспондент ИА REGNUM 19 февраля.

Прописывается, что президент РФ является главой Совета безопасности.

Глава государства формирует Совбез в целях содействия главе государства в осуществлении полномочий по вопросам обеспечения национальных интересов и безопасности личности, общества и государства, обеспечения гражданского мира и согласия в стране, охраны суверенитета РФ, ее независимости и государственной целостности, предотвращения внутренних и внешних угроз.

Кроме того, поправкой в статье 83 уточняется, что целью формирования администрации президента является обеспечение осуществления главой государства его полномочий.

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