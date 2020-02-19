Таллин, , 17:21 — REGNUM Резолюцию, обвиняющую СССР в развязывании Второй мировой войны и в сговоре с Третьим рейхом, принял эстонский парламент 19 февраля, сообщает ERR.

Эстонские депутаты осудили пакт Молотова-Риббентропа, ссылаясь на секретные протоколы к этому документу. Кроме того, они заявили, что поддерживают Польшу, обвиняющую СССР в развязывании Второй мировой войны.

Они заявили, что поддерживают те страны ЕС, которые «Россия в последнее время относит к виновникам развязывания Второй мировой войны». Также подписанты документа заявили, что Москва занимается переписыванием истории, «отрицая роль Советского Союза как одного из главных инициаторов Второй мировой войны».

Стоит отметить, что эта бумага носит декларативный характер.

Напомним, Польша обвинила СССР в развязывании Второй мировой войны и в сговоре с Гитлером. После этого российский президент Владимир Путин 19 декабря напомнил Варшаве об её участии в Мюнхенском сговоре — договорённости с Гитлером о разделе Чехословакии.

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