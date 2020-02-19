Москва, , 17:10 — REGNUM Комитет Госдумы по госстроительству поддержал поправки в Конституцию, где говорится о дополнительных ограничениях для правительства, а также о персональной ответственности премьер-министра, передает корреспондент ИА REGNUM 19 февраля.

Предлагается установить дополнительное ограничение для председателя и членов правительства, а также иных руководителей федеральных органов исполнительной власти — запрет иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами Российской Федерации.

Закрепляется, что глава правительства несет персональную ответственность перед президентом РФ за осуществление возложенных на правительство полномочий.

Также, согласно поправке, глава правительства «законами, указами, распоряжениями, поручениями президента Российской Федерации организует работу правительства Российской Федерации».

«Председатель правительства Российской Федерации несет персональную ответственность перед президентом Российской Федерации за осуществление возложенных на правительство Российской Федерации полномочий», — говорится в поправке.

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