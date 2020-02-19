Москва, , 17:07 — REGNUM Комитет Госдумы по госстроительству поддержал поправки в Конституцию о возможном роспуске нижней палаты парламента в случае неутверждения правительства РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 19 февраля.

После трехкратного отклонения Госдумой кандидатур премьер-министра глава государства вправе (но не обязан) распустить Государственную думу и назначить новые выборы. В этом случае президент назначает председателя правительства.

Глава государства будет вправе распустить нижнюю палату парламента и назначить новые выборы — если после трехкратного отклонения кандидатур членов правительства (кроме «силового блока») более 1/3 должностей членов правительства остаются вакантными. В этом случае президент вправе назначить предложенные премьер-министром кандидатуры.

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