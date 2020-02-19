Москва, 19 февраля 2020, 16:57 — REGNUM Комитет Госдумы по госстроительству одобрил поправки, касающиеся неприкосновенности экс-президента РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 19 февраля.
Предлагается закрепить, что президент Российской Федерации, прекративший исполнение своих полномочий, обладает неприкосновенностью.
Прописывается, что бывший президент может быть лишен неприкосновенности в порядке, предусмотренном статьей 93 Конституции для отрешения действующего главы государства от должности.
Ранее комитет Госдумы по госстроительству поддержал поправки в Конституцию о новых полномочиях Совфеда и нижней палаты парламента в части лишения неприкосновенности экс-президента РФ.
Так, к полномочиям Совфеда, согласно поправке в Конституцию, будет относится «лишение президента Российской Федерации, прекратившего исполнение полномочий, неприкосновенности».
Согласно еще одной поправке в Конституцию, закрепляется в Основном законе право Госдумы «выдвижения обвинения против президента Российской Федерации, прекратившего исполнение полномочий, для лишения его неприкосновенности».