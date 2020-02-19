Москва, , 15:30 — REGNUM Президент России Владимир Путин 20 февраля примет участие в заседании коллегии ФСБ, сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что на заседании будут подведены итоги деятельности органов ФСБ за прошлый год и определены приоритетные задачи на текущий год.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин заявил, что главная задача российской дипломатии — более активные действия, направленные на обеспечение стратегической стабильности и справедливого миропорядка.

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