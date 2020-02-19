Москва, , 15:01 — REGNUM Глава Минобороны России Сергей Шойгу провел в Москве встречу с командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) маршалом Халифой Хафтаром.

В ходе встречи стороны отметили важную роль переговоров, которые состоялись 13 января в Москве, для установления режима прекращения огня и запуска процесса нормализации обстановки в Ливии.

Также Шойгу и Хафтар подтвердили необходимость выполнения решений конференции по Ливии, состоявшейся в Берлине.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Хафтар заявил, что ЛНА не отступит, пока не освободит оккупированный так называемым правительством национального согласия Триполи. Хафтар пообещал объявить бессрочный режим прекращения огня после того, как все наемники будут побеждены и покинут республику.

Отметим, что правительство национального согласия (ПНС), возглавляемое Фаизом Сарраджем, поддерживает Турция. ПНС базируется в Триполи. Хафтар является второй стороной конфликта, «столица» ЛНА находится в Бенгази.

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