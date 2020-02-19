Москва, , 14:43 — REGNUM Руководителя аппарата Московской городской думы Юрия Дмитриева вынудили покинуть свой пост. Об этом 19 февраля заявила депутат Мосгордумы Екатерина Енгалычева (КПРФ) на заседании законодательного собрания столицы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Председатель думы (Алексей Шапошников — прим. ИА REGNUM) его выдавил. Эту работу он вел давно. Но Анастасия Ракова (вице-мэр Москвы — прим. ИА REGNUM) не давала ему это сделать. А при новом руководстве ему удалось очернить Юрия Игоревича (Дмитриева — прим. ИА REGNUM) настолько, что его попросили написать заявление», — заявила Енгалычева.

Депутат отметила, что Дмитриев уходит не на повышение.

«И это после того как Юрий Игоревич старательно прикрывал председателя, не выдавая личных расходов на королевские покои в командировках, которые я запрашивала, а получала отписки. Не давая личных связей с аффилированными организациями, которые работают с думой. Имею ввиду столовую, ЧОП, организации, которые работают с блогосферой. Всё это он покрывал. Все, кто работают в думе, должны знать, как Алексей Валерьевич (Шапошников, председатель Мосгордумы — прим. ИА REGNUM) платит за преданность. Поэтому не буду голосовать за отставку Юрия Игоревича», — заявила Енгалычева.

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