Киев, , 12:42 — REGNUM На Украине эксперты обсуждают отказ властей Тернопольской области страны принять самолет с эвакуированными из Китая украинцами, передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 19 февраля.

Напомним, что накануне первый заместитель председателя Тернопольского областного совета Василий Деревляный сообщил, что 17 февраля Государственная авиационная служба обращалась к руководству аэропорта в Тернополе по поводу возможности принятия самолета из Китая, но получила отказ. При этом единства среди лидеров региона по этому вопросу нет — например, глава Тернопольской облгосадминистрации (назначается президентом) Игорь Сопель поддерживает размещение эвакуированных в регионе, а местные власти резко выступают против.

Политолог и журналист Андрей Манчук обращает внимание, что «неравнодушные тернопольчане», кроме того, заблокировали дороги, по которым могут повезти «попавших в беду сограждан».

«Собственно, в этой новости заключается вся подлинная цена лицемерному патриотизму поехавшего на националистической почве общества… Каждый сам за себя, и соотечественники мгновенно становятся для патриотов чужими. Сначала это были жители Донбасса и «вата», теперь — эвакуированные из Китая, а завтра — любой», — комментирует эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что, согласно официальной информации, самолет с эвакуированными из Китая украинцами прибудет в страну 20 февраля. Ранее предполагалось, что он приземлится во Львове, сейчас заявляется, что борт прибудет в главный аэропорт Украины «Борисполь».

18 февраля президент Зеленский заявил, что отдельные политические силы пытаются помешать нормальной эвакуации украинцев, в частности обращаются к местным жителям и подстрекают их перекрывать дороги.